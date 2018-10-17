Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt ... am Telefon

"Deep Throat", Schmerzen beim Sex und "fingern"

sixxStaffel 2Folge 6vom 17.10.2018
"Deep Throat", Schmerzen beim Sex und "fingern"

"Deep Throat", Schmerzen beim Sex und "fingern"Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt ... am Telefon

Folge 6: "Deep Throat", Schmerzen beim Sex und "fingern"

62 Min.Folge vom 17.10.2018Ab 18

In ihrer Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon" beantwortet Sex-Expertin Paula Lambert live die Fragen ihrer Anrufer und spricht mit ihnen über alles, was sie im Kosmos Liebe, Sex und Beziehungen bewegt: von Dating über Eifersucht bis zu Sex-Praktiken und prickelnden Sex-Fantasien. Paula Lambert nimmt kein Blatt vor den Mund und weiß, was Frauen (noch) glücklich(er) macht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt ... am Telefon
sixx
Paula kommt ... am Telefon

Paula kommt ... am Telefon

Alle 4 Staffeln und Folgen