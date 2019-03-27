Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 1vom 27.03.2019
55 Min.Folge vom 27.03.2019Ab 18

In ihrer Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon" beantwortet Sex-Expertin Paula Lambert live die Fragen ihrer Anrufer und spricht mit ihnen über alles, was sie im Kosmos Liebe, Sex und Beziehungen bewegt: von Dating über Eifersucht bis zu Sex-Praktiken und prickelnden Sex-Fantasien. Paula Lambert nimmt kein Blatt vor den Mund und weiß, was Frauen (noch) glücklich(er) macht.

