Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt ... am Telefon

Folge 2

sixxStaffel 3Folge 2vom 03.04.2019
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt ... am Telefon

Folge 2: Folge 2

58 Min.Folge vom 03.04.2019Ab 18

In ihrer Call-In-Show "Paula kommt ... am Telefon" beantwortet Sex-Expertin Paula Lambert live die Fragen ihrer Anrufer und spricht mit ihnen über alles, was sie im Kosmos Liebe, Sex und Beziehungen bewegt: von Dating über Eifersucht bis zu Sex-Praktiken und prickelnden Sex-Fantasien. Paula Lambert nimmt kein Blatt vor den Mund und weiß, was Frauen (noch) glücklich(er) macht.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt ... am Telefon
sixx
Paula kommt ... am Telefon

Paula kommt ... am Telefon

Alle 4 Staffeln und Folgen