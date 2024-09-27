Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 11Folge 3vom 27.09.2024
28 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12

Claudia führt eine außergewöhnliche Beziehung - mit einem Flugzeugmodell. Die 32-Jährige ist objektophil und total vernarrt in ihre Boeing 737-800. In ihrer Wohnung in Berlin finden sich zahlreiche weitere Modelle und Original-Bauteile. Claudias Leidenschaft hat sich längst zu einer wahren Liebe entwickelt. Paula Lambert verrät sie, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt und welche Intimitäten sie mit ihren Schätzen austauscht.

