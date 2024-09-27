Objektophilie - Verliebt in ein FlugzeugJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 3: Objektophilie - Verliebt in ein Flugzeug
28 Min.Folge vom 27.09.2024Ab 12
Claudia führt eine außergewöhnliche Beziehung - mit einem Flugzeugmodell. Die 32-Jährige ist objektophil und total vernarrt in ihre Boeing 737-800. In ihrer Wohnung in Berlin finden sich zahlreiche weitere Modelle und Original-Bauteile. Claudias Leidenschaft hat sich längst zu einer wahren Liebe entwickelt. Paula Lambert verrät sie, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt und welche Intimitäten sie mit ihren Schätzen austauscht.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen