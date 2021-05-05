Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 11Folge 5vom 05.05.2021
Folge 5: Hauptberuf: Sextoy-Tester - Was Profis empfehlen und was nicht

29 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 16

Martin ist erfolgreicher Sextoy-Tester und erstellt anschließend ausführliche Berichte für seinen Blog. Gemeinsam mit Paula Lambert nimmt er lebensechte weibliche sowie männliche Liebespuppen einmal ganz genau unter die Lupe. Denn das Geschäft mit den "Real Dolls" boomt: Europas größter Hersteller Manfred Scholand und Tochter Jennifer empfangen Paula in ihrem Showroom bei Frankfurt.

