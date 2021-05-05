Hauptberuf: Sextoy-Tester - Was Profis empfehlen und was nichtJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 5: Hauptberuf: Sextoy-Tester - Was Profis empfehlen und was nicht
29 Min.Folge vom 05.05.2021Ab 16
Martin ist erfolgreicher Sextoy-Tester und erstellt anschließend ausführliche Berichte für seinen Blog. Gemeinsam mit Paula Lambert nimmt er lebensechte weibliche sowie männliche Liebespuppen einmal ganz genau unter die Lupe. Denn das Geschäft mit den "Real Dolls" boomt: Europas größter Hersteller Manfred Scholand und Tochter Jennifer empfangen Paula in ihrem Showroom bei Frankfurt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen