Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Der Orgasmus-Realtalk!

sixxStaffel 13Folge 1vom 12.06.2023
Der Orgasmus-Realtalk!

Der Orgasmus-Realtalk!Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 1: Der Orgasmus-Realtalk!

46 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 12

Heiß begehrt, doch längst nicht immer erreicht: Es geht um den weiblichen Orgasmus. Paula feiert bei einem Mädelsabend mit drei verschiedenen Frauen den ultimativen Höhepunkt. Dabei verraten die Gäste wie, wann und mit wem sie am besten kommen und woran es manchmal auch hapert. Außerdem erzählen sich die Frauen sexy Geheimnisse, räumen mit landläufigen Meinungen auf und es gibt unterhaltsamen Nachhilfeunterricht in Sachen weiblicher Anatomie.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 15 Staffeln und Folgen