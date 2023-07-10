Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

sixxStaffel 13Folge 5vom 10.07.2023
Folge 5: Dating und Mehr!

46 Min.Folge vom 10.07.2023Ab 12

Es gibt viele Gründe zu daten: One-Night-Stand, Freundschaft Plus oder vielleicht doch die Suche nach Mr. Right. Irgendwann begeben sich fast alle in den Dating-Dschungel. Paula begrüßt bei ihrem heutigen Mädelsabend zwei Frauen, die keine Anfänger mehr sind. Außerdem erzählt ein Profi-Flirtcoach, wie Dating-Apps unsere Art, Menschen kennenzulernen, verändern. Und wie sieht das perfekte digitale Dating-Profil eigentlich aus?

