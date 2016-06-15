Mit Affären habe ich den besten Sex!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 2: Mit Affären habe ich den besten Sex!
30 Min.Folge vom 15.06.2016Ab 16
Paulas heutiger Gast Sabine steckt in einem Dilemma: Nur mit Affären bekommt sie den Sex, der sie erfüllt. In Beziehungen will es auf körperlicher Ebene einfach nicht funktionieren, obwohl (oder vielleicht gerade weil) Gefühle im Spiel sind. In einer Berliner Bar teilt Sabine ihre heißen Sex-Erlebnisse mit ihren Affären und die frustrierenden Sex-Flops in ihren Beziehungen mit Paula.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen