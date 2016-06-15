Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

sixxStaffel 5Folge 2vom 15.06.2016
Folge vom 15.06.2016Ab 16

Paulas heutiger Gast Sabine steckt in einem Dilemma: Nur mit Affären bekommt sie den Sex, der sie erfüllt. In Beziehungen will es auf körperlicher Ebene einfach nicht funktionieren, obwohl (oder vielleicht gerade weil) Gefühle im Spiel sind. In einer Berliner Bar teilt Sabine ihre heißen Sex-Erlebnisse mit ihren Affären und die frustrierenden Sex-Flops in ihren Beziehungen mit Paula.

