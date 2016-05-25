Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 6vom 25.05.2016
Folge 6: Mein junger Lover - Ich zeig ihm, wo die Latte hängt

30 Min.Folge vom 25.05.2016Ab 12

Die 32-jährige Anett hat sich in den sieben Jahre jüngeren Dustyn verliebt - kein ungewöhnliches Phänomen in der heutigen Zeit. Dustyn schwärmt von dem Selbstbewusstsein seiner Freundin im Bett - sie weiß, wer sie ist und wie sie verführt. Gemeinsam mit Paula diskutieren die Frischverlobten aber auch die Nachteile ihres Altersunterschieds. Und sie verraten, was sie ganz besonders auf Touren bringt ...

