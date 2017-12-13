Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 11vom 13.12.2017
35 Min.Folge vom 13.12.2017Ab 16

Die 30-Jährige Yvonne aus Köln hat sexuell so ziemlich alles ausprobiert: Blümchensex, Dreier mit fremden Menschen, Sex mit Frauen, Fuß-Sex, BDSM-Sessions und Kinky Partys. Doch sie fühlte sich bei allem nie wirklich mit sich in Verbindung. Inzwischen ist das anders. Durch "achtsameren" Sex erlebt Yvonne ihren Körper heute viel intensiver. In der Sendung plaudert Yvonne aus dem Nähkästchen und erzählt Paula von ihren Sex-Geschichten auf der Suche nach Erfüllung.

