Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 3: Sex oder Liebe - für was soll ich mich entscheiden?
33 Min.Ab 16
Die 26-jährige Marina steckt in der Zwickmühle: Der eine Mann in ihrem Leben beschert ihr Schmetterlinge im Bauch, mit dem anderen hat sie den besten Sex ihres Lebens, doch die Gefühle fehlen. Wofür soll sie sich nur entscheiden? Muss sie sich überhaupt entscheiden?
