Folge 1: Ich hatte Sex als Mann und als Frau!
31 Min.Folge vom 11.05.2016Ab 12
Der 35-jährige Jill kam als Frau auf die Welt, merkte aber schon als kleines Mädchen, dass er im falschen Körper steckt. Nach einer Hormontherapie und einer geschlechtsumwandelnden OP ist er nun ein voll funktionstüchtiger Mann. Paula will von ihrem Gast wissen, wie er sein Sexleben als Frau und nun als Mann erlebt hat. Kann er Orgasmen bekommen? Und wie reagieren Fremde auf seinen Penis?
