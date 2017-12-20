Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 7Folge 12vom 20.12.2017
30 Min.Folge vom 20.12.2017Ab 12

Paulas heutiger Gast Kerstin hatte ihr erstes Mal mit einer Frau. Erst Jahre später konnte sie von sich behaupten, lesbisch zu sein. Mit Frauen erlebt sie intensiveren Sex und die besseren Beziehungen. Dennoch schläft Kerstin ab und an auch mit Männern - als bisexuell würde sie sich deshalb aber nicht bezeichnen. Im Gespräch erklärt sie ihre Beweggründe.

