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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Das Schrottmonster / Die Walherde

NickelodeonFolge vom 01.08.2026
Das Schrottmonster / Die Walherde

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Paw Patrol - Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 01.08.2026: Das Schrottmonster / Die Walherde

22 Min.Folge vom 01.08.2026

Als Wingnuts Schrotthaufen und Oscar gleichzeitig verschwinden, müssen Chase und das Team ran, um das Mysterium aufzuklären. // Als Francois mit seiner Taucherglocke einen Unfall baut, muss die PAW Patrol ihn, einen Pupfish und eine Walherde retten.

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