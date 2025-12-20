Die Moto-Pups retten die Donuts / Die Moto-Pups retten die KätzchenJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 20.12.2025: Die Moto-Pups retten die Donuts / Die Moto-Pups retten die Kätzchen
23 Min.Folge vom 20.12.2025
Das Ruff-Ruff-Pack klaut Mr. Porters Mini-Donut-Macher, doch die Moto-Pups sind ihnen auf den Fersen. // Das Ruff-Ruff-Pack klaut Bürgermeister Besserwissers Miezen. Jetzt müssen die Moto-Pups und Wildcat die kostbaren Kätzchen retten.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon