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Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten

Der antarktische Marsianer / Das Labyrinth / Das Labyrinth

NickelodeonFolge vom 11.12.2025
Der antarktische Marsianer / Das Labyrinth / Das Labyrinth

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Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten

Folge vom 11.12.2025: Der antarktische Marsianer / Das Labyrinth / Das Labyrinth

22 Min.Folge vom 11.12.2025

Der reisende Travis begibt sich auf ein Abenteuer. Dabei landet er in der Antarktis, glaubt aber, er sei auf dem Mars. // Mr. Porter und Alex machen eine Wanderung und geraten dabei in ein riesiges Labyrinth!

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