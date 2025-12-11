Der antarktische Marsianer / Das Labyrinth / Das LabyrinthJetzt kostenlos streamen
Paw Patrol: Helfer auf vier Pfoten
Folge vom 11.12.2025: Der antarktische Marsianer / Das Labyrinth / Das Labyrinth
22 Min.Folge vom 11.12.2025
Der reisende Travis begibt sich auf ein Abenteuer. Dabei landet er in der Antarktis, glaubt aber, er sei auf dem Mars. // Mr. Porter und Alex machen eine Wanderung und geraten dabei in ein riesiges Labyrinth!
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Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon