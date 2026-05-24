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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Ricks großer Fang

ProSieben MAXXStaffel 23Folge 1vom 24.05.2026
Ricks großer Fang

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 1: Ricks großer Fang

39 Min.Folge vom 24.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Lee Harvey Oswald war der mutmaßliche Mörder des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Ein Kunde hat einen Mantel im Schlepptau, der Oswald gehört haben soll.

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