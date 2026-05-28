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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Chums Muse

ProSieben MAXXStaffel 23Folge 8vom 28.05.2026
Chums Muse

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 8: Chums Muse

40 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Rick einen Cowboyhut von Ronald Reagan begutachtet, begeistert sich Chum für ein Gemälde der Kultband Pearl Jam.

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