Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 11: Keine Suppe für Sie!
40 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Ein Verkäufer kommt mit einer Kochjacke in den Laden, die von dem Schauspieler signiert wurde, der in der Kult-TV-Serie "Seinfeld" spielte. Danach versucht Corey, einen guten Deal für eine Lithografie von Salvador Dalí abzuschließen, die aus einer Zusammenarbeit mit Walt Disney stammt.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC