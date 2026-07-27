Heilige Grale oder heiße Luft?Jetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 12: Heilige Grale oder heiße Luft?
40 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Rick begutachtet ein von Alice Cooper getragenes Outfit. Danach zeigt Chum seine skrupellose Seite, als er ein Angebot für einen 2,10 Meter hohen "Deadpool"-PEZ-Spender abgibt. Wird der Verkäufer zustimmen? Anschließend nehmen Rick und Chum gemeinsam mit einem alten Rivalen Bögen voller "MetaZoo"-Sammelkarten unter die Lupe.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC