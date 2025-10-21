Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Schlachtplan

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 10vom 21.10.2025
Der Schlachtplan

Der SchlachtplanJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 10: Der Schlachtplan

20 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Psssst! Eine Sammlung geheimer Unterlagen rund um den D-Day im Zweiten Weltkrieg wird von den Pfand-Profis unter die Lupe genommen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 3 Staffeln und Folgen