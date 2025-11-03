Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 12: Akte Elvis
21 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Colt aus den 1890er Jahren des Typs "Peacemaker" findet seinen Weg in den Laden.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC