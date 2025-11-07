Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 19: Die Erstausgabe
20 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars nehmen einen Oldtimer unter die Lupe. Der "1932 Lincoln Roadster" ist zwar hübsch anzusehen, doch lässt sich der Motor starten?
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC