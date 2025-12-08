Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 6vom 08.12.2025
Folge 6: Voller Durchblick

21 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet eine Sammlung an Postern von Rock-Konzerten der 1960er Jahre, sowie eine schauerliche Kollektion Glasaugen.

