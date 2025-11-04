Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 15: Tot oder lebendig
21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. John Wilkes Booth ist vor allem bekannt als der Mörder von Abraham Lincoln. Sein Fahndungsplakat mit einer ausgeschriebenen Belohnung findet seinen Weg in den Laden. Die Profis sind begeistert, unterziehen das Blatt jedoch einer genauen Prüfung.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC