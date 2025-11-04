Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tot oder lebendig

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 15vom 04.11.2025
Folge 15: Tot oder lebendig

21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. John Wilkes Booth ist vor allem bekannt als der Mörder von Abraham Lincoln. Sein Fahndungsplakat mit einer ausgeschriebenen Belohnung findet seinen Weg in den Laden. Die Profis sind begeistert, unterziehen das Blatt jedoch einer genauen Prüfung.

Kabel Eins Doku
