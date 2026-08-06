Unterwegs mit Ronny von Radio PENNY Live während der größten Pre-Party von Parookaville!Jetzt kostenlos streamen
Penny x Parookaville
Folge 2: Unterwegs mit Ronny von Radio PENNY Live während der größten Pre-Party von Parookaville!
10 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
Mit Ronnie von Radio PENNY Live unterwegs auf dem Parookaville Festival, im Store, auf der Campsite, mitten in der Party. Seine Frage an die Besucher:innen: Warum kommt ihr immer wieder? Und dann ist da noch Luca Dante Spadafora, der mit seinem mobilen DJ-Set über den Campingplatz rollt um mit seinem Schafsong die Schäfchen für das große Set am PENNY DJ-Tower einzusammeln. Kommt mit!
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Penny x Parookaville
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Spinnacker GmbH & Co. KG