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Penny x Parookaville

Unterwegs mit Ronny von Radio PENNY Live während der größten Pre-Party von Parookaville!

brandedcampaigns8Staffel 1Folge 2vom 06.08.2026
Unterwegs mit Ronny von Radio PENNY Live während der größten Pre-Party von Parookaville!

Unterwegs mit Ronny von Radio PENNY Live während der größten Pre-Party von Parookaville!Jetzt kostenlos streamen

Penny x Parookaville

Folge 2: Unterwegs mit Ronny von Radio PENNY Live während der größten Pre-Party von Parookaville!

10 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Mit Ronnie von Radio PENNY Live unterwegs auf dem Parookaville Festival, im Store, auf der Campsite, mitten in der Party. Seine Frage an die Besucher:innen: Warum kommt ihr immer wieder? Und dann ist da noch Luca Dante Spadafora, der mit seinem mobilen DJ-Set über den Campingplatz rollt um mit seinem Schafsong die Schäfchen für das große Set am PENNY DJ-Tower einzusammeln. Kommt mit!

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