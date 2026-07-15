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Penny x Parookaville

Backstage - der größte PENNY der Welt

brandedcampaigns8Staffel 1Folge 3vom 15.07.2026
Backstage - der größte PENNY der Welt

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Folge 3: Backstage - der größte PENNY der Welt

37 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6

Kommt mit in den größten PENNY der Welt auf dem PAROOKAVILLE Festival. Vom Acker bis zur PreParty! Blickt hinter die Kulissen der PENNY Festival Filialen. Erlebt, wie es dazu kam und was passiert, wenn hunderte PENNY Mitarbeiter:innen aus ganz Deutschland auf tausende Camper:innen treffen. Auf dem PAROOKAVILLE Festival 2023 Haben wir eine Doku gedreht, um zu zeigen, wie an 4 Tagen 960 Hände, 336.000 Dosen Bier, 70.000 Sonntagsbrötchen, 30.000 Beutel Eiswürfel, 12.000 Bananen und unendlich viel Freude zusammenkommen!

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