Backstage - der größte PENNY der WeltJetzt kostenlos streamen
Penny x Parookaville
Folge 3: Backstage - der größte PENNY der Welt
37 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6
Kommt mit in den größten PENNY der Welt auf dem PAROOKAVILLE Festival. Vom Acker bis zur PreParty! Blickt hinter die Kulissen der PENNY Festival Filialen. Erlebt, wie es dazu kam und was passiert, wenn hunderte PENNY Mitarbeiter:innen aus ganz Deutschland auf tausende Camper:innen treffen. Auf dem PAROOKAVILLE Festival 2023 Haben wir eine Doku gedreht, um zu zeigen, wie an 4 Tagen 960 Hände, 336.000 Dosen Bier, 70.000 Sonntagsbrötchen, 30.000 Beutel Eiswürfel, 12.000 Bananen und unendlich viel Freude zusammenkommen!
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Penny x Parookaville
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Spinnacker GmbH & Co. KG