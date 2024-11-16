Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 16.11.2024: Kammer des Schreckens
44 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12
Jack und Katrina reisen nach San Antonio in Texas, um im Victoria‘s Black Swan Inn zu ermitteln. Dort stand früher ein Fort, in dem eine blutige Schlacht stattfand. Zahlreiche Mexikaner wurden dabei getötet, ihre Leichen einfach liegen gelassen. In der heute beliebten Hochzeitslocation geschahen früher grauenvolle Dinge – was wohl der Grund für einige beunruhigende Vorfälle ist. Hausbesitzerin Jo Ann und ihre Gäste hatten heftige paranormale Erlebnisse. Die Geisterjäger wollen herausfinden, was die Heimsuchungen auslöst und wie groß die Bedrohung ist. Doch dann nimmt eine bösartige Energie Katrina ins Visier.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.