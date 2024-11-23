Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 23.11.2024: Die kopflose Frau
44 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
Jack und Katrina reisen in die sagenumwobene Stadt Marfa in Texas. Eins der bekanntesten Mysterien dort sind die Marfa Lights, rätselhafte Lichterscheinungen, die seit 1883 zu sehen sind. Bisher gibt es keine Erklärung dafür. Manche tippen auf selbst entzündliches Erdgas, andere auf Kugelblitze oder UFOs. Dasselbe gilt für das Hotel Paisano, in dem das Duo ermittelt: Niemand weiß, warum es dort spukt, denn es sind keinerlei Tragödien bekannt. Doch manche Gäste haben einen kleinen Geisterjungen in den Gängen gesehen. Außerdem wurden einige Leute von geisterhafter Hand berührt, als sie in ihren Betten lagen.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.