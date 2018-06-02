Pitbulls auf Bewährung
Folge vom 02.06.2018: Einsatz in Detroit
45 Min.Folge vom 02.06.2018Ab 12
Gemeinsam sind wir stark! Als Tia Torres von einem privat geführten Tierheim in Detroit erfährt, das von den Behörden geschlossen werden soll, zögert sie nicht lange. Die Power-Frau packt ihre sieben Sachen und versucht vor Ort zu retten, was zu retten ist. Zusammen mit Dave und Kayli, den Betreibern des Tierheims „Pit Stop for Change“, will Tia eine großangelegte Spendenaktion ins Leben rufen. Mit dem Geld soll anschließend der Umzug von fast 60 Hunden in ihr neues Zuhause finanziert werden. Außerdem hält in New Orleans ein streunender Pitbull Tochter Tania auf Trab. Können die routinierten Hunde-Experten den Besitzer ausfindig machen? Oder hat der süße Fratz gar kein Herrchen?
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Genre:Reality, Tiere, Pets
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 7-12: Warner Bros. Discovery, Inc.