Mauretanien - Aufstand der FischerfrauenJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 1: Mauretanien - Aufstand der Fischerfrauen
53 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 6
Seit Jahrhunderten fischt das Volk der Imraguen vor der mauretanischen Küste. Die Rollenverteilung war bisher klar geregelt - die Männer brachten den Fang nach Hause, die Frauen bereiteten daraus den beliebten Trockenfisch zu. Seit sich in den letzten Jahren jedoch immer mehr internationale Fischtrawler in dem Gewässer aufhalten, geht der Ertrag zurück und das fragile Gefüge droht zu zerbrechen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH