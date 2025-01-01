Uganda - Der Weg zum FahrradtaxiJetzt kostenlos streamen
Folge 6: Uganda - Der Weg zum Fahrradtaxi
52 Min.Ab 6
Der Norden des Victoria-Sees in Uganda mit seinen vielen Hügeln und Bergen ist für Fahrräder eigentlich kein geeignetes Terrain. Doch wird hier auf Drahteseln fast alles transportiert: Bananenstauden, Wellblechdächer, frischer Fisch - und Fahrgäste. Für Motorräder und Autos fehlt den meisten Menschen das Geld, wer ein eigenes Fahrradtaxi besitzt, ein ¿Boda-Boda¿, kann sich glücklich schätzen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH