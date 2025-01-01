Planet Weltweit
Folge 22: Die Magellan-Lotsen
52 Min.Ab 6
Der Chilene Erich Guital hat einen der ungemütlichsten Jobs, die Seeleute auf der Welt haben können: Er ist Lotse auf der Magellanstraße - jener Meerenge, die Feuerland vom südamerikanischen Festland trennt. Die Gegend ist berüchtigt für das unbarmherzige Wetter mit plötzlichen Umschwüngen und tosenden Stürmen. Milde Tage gibt es so gut wie nie.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
