Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Paraguays neue Häuser

One TerraStaffel 11Folge 16
Paraguays neue Häuser

Paraguays neue HäuserJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 16: Paraguays neue Häuser

52 Min.Ab 6

Luffa-Schwämme werden heute in alle Welt verkauft. Vielen armen Bauernfamilien sichert Paraguays alte Gurkenpflanze so das Überleben. Wenn es nach Elsa Zaldivar geht, soll Luffa auch für den Bau von Häusern eingesetzt werden. Das einst von dichtem Wald überzogene Land ist heute in weiten Teilen komplett abgeholzt.Wir begleiten Elsa Zaldivar auf ihrem Weg, Paraguay von der Wohnungsnot zu befreien.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen