Folge 3: Jillaroos - Cowgirls im australischen Outback
Australiens Rinderfarmer laufen die Cowboys weg. Die Männer arbeiten lieber für mehr Geld im Bergbau. Von nun an treiben immer mehr junge Frauen die riesigen Viehherden durch das Outback. Sie reparieren Zäune, reiten Pferde zu und verkaufen die Herden auf Viehauktionen. Die Reportage begleitet eine Farmerfamilie und deren Töchter durch Wochen voller Arbeit und großer Entscheidungen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH