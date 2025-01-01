Police 911: Michigan
Die Detectives im Grand Rapids Police Department setzen auf Bürgernähe. Denn ohne die Mithilfe der Bevölkerung ist die Aufklärung von Straftaten ein schwieriges Unterfangen. Die Polizistinnen und Polizisten sind auf Hinweise und Zeugenaussagen angewiesen – insbesondere bei Schwerverbrechen und Tötungsdelikten. Doch viele Menschen im US-Bundesstaat Michigan sind nicht bereit, Informationen preiszugeben. Möglicherweise fehlt es an Vertrauen oder die Betroffenen fürchten, selbst ins Visier von Kriminellen zu geraten, wenn sie mit den Gesetzeshüter:innen zusammenarbeiten. Diese Serie gewährt einen tiefen Einblick in die Polizeiarbeit und begleitet die Männer und Frauen bei ihren Ermittlungen.
