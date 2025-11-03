Police 911: Michigan
Folge vom 03.11.2025: Hinrichtung in Grand Rapids
44 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 16
Bei einer Schießerei vor einer Bar sind im US-Bundesstaat Michigan zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Zwillingsbrüder an der Auseinandersetzung beteiligt. Die beiden Männer geben an, in Notwehr gehandelt zu haben. Ezekiel Ramos behauptet, eines der Opfer habe eine Waffe auf ihn gerichtet. Case Weston und seine Kollegen versuchen in Grand Rapids, die Hintergründe des Falls aufzuklären. Was ist in dem Lokal tatsächlich vorgefallen? Es gibt viele offene Fragen. Finden die Detectives bei ihren Ermittlungen die Wahrheit heraus?
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16
