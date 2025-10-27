Police 911: Michigan
Folge vom 27.10.2025: Fight Club
44 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
In Grand Rapids wurde ein Jugendlicher niedergeschossen. Der 15-Jährige erlag seinen Verletzungen. Die Polizei nimmt unter der Leitung von Eric Winstrom umgehend strafrechtliche Ermittlungen auf. Die Kriminalbeamten setzen alle verfügbaren Mittel ein, damit der Familie des Teenagers Gerechtigkeit widerfährt. Der maskierte Schütze könnte kaum älter als das Opfer selbst sein. Doch auf der Basis von Gerüchten dürfen die Detectives niemanden verhaften. Finden sich in Michigan Zeugen, die bereit sind, die Ermittler bei ihren Nachforschungen zu unterstützen?
