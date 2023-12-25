Zum Inhalt springenBarrierefrei
Police Force - Englands Straßen-Cops

Spritztour mit Kipplaster

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 10vom 25.12.2023
Folge 10: Spritztour mit Kipplaster

43 Min.Folge vom 25.12.2023Ab 12

Diese spannende Dokumentation begleitet Englands Verkehrspolizisten hautnah bei ihrer täglichen Arbeit und zeigt, mit welchen Härtefällen die Beamten konfrontiert werden: Ob Diebstahl, Drogen oder extreme Geschwindigkeitsbegrenzungen - sie wissen nie, was als Nächstes auf sie zukommt.

