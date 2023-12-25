Police Force - Englands Straßen-Cops
Folge 17: Ein rätselhafter Toter
43 Min.Folge vom 25.12.2023Ab 12
Die Beamten des Polizeireviers Ripley bereiten sich auf eine zwölfstündige Nachtschicht vor. Bei einer Streife auf der Autobahn M1 stößt Andy Swift auf ein verdächtiges Fahrzeug, das vor der Kontrolle flüchtet. Jason Potts wird zu einer Schlägerei unter Betrunkenen gerufen und Steve Hughes muss einen mysteriösen Todesfall untersuchen.
Genre:Krimi, Auto, Reality, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
