Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Horror an Halloween

DMAXFolge vom 17.01.2023
Horror an Halloween

Horror an HalloweenJetzt kostenlos streamen

Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd

Folge vom 17.01.2023: Horror an Halloween

43 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12

Jim Carrington und Paul Charlesworth sind in Nottingham einem aktenkundigen Übeltäter auf den Fersen. Der Mann ist nicht zu einem Gerichtstermin erschienen und steht im Verdacht, mit Drogen zu handeln. Als ihm die erfahrenen Polizeibeamten mit ihrem Streifenwagen auf der Straße den Weg versperren, gibt der Verdächtige auf dem Bürgersteig Vollgas. Im Süden der Stadt droht ebenfalls Gefahr. Dort wird Katie Eustace bei ihrem Einsatz von mehreren bewaffneten Kollegen unterstützt. Die Gesetzeshüter:innen sollen in einem Haus eine Waffe sicherstellen.

Alle verfügbaren Folgen