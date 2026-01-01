Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Ab 12
Ab 12
Police Interceptors - Auf Verfolgungsjagd
Das Verbrechen schläft nie, aber auch die Polizei ist in dieser Serie hellwach. Erfahrene Gesetzeshüterinnen und Gesetzeshüter unterbinden in Großbritannien illegale Machenschaften. Sie bringen straffällig gewordene Personen hinter Schloss und Riegel. Wenn Gefahr droht, rücken die gut ausgebildeten Männer und Frauen zum Einsatz aus und sorgen für Recht und Ordnung. Dabei werden sie manchmal auch von tierischen Helfern unterstützt. Vom skrupellosen Raser auf der Autobahn über den flüchtigen Drogendealer bis zum aktenkundigen Übeltäter, der sich im Vereinigten Königreich mit Vollgas aus dem Staub macht: Die „Police Interceptors“ nehmen in ihren Streifenwagen die Verfolgung auf.
Genre:Reality, Krimi, Auto
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 19-21: Warner Bros. Discovery, Inc.