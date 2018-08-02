Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 1: Folge 1
45 Min.Folge vom 02.08.2018Ab 12
Dr. Dreesen muss eine Katze behandeln, die versehentlich von ihrem Besitzer angefahren wurde und nun ihre Hinterläufe nicht mehr bewegen kann. Ein Röntgenbild soll klären, wie schwer die Verletzungen sind. Auf dem Gestüt warten die Minischweine Frodo und Sam auf den Tierarzt - sie sollen heute kastriert werden. Außerdem befreit Dr. Dreesen einen Mops von seinen blutsaugenden Untermietern und engagiert zwei Ziegen als Rasenmäher-Ersatz.
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4, Season 6-9: SAT.1 & © Season 1-2: Sat.1 Gold & © Season 4-5: BluePrint Media GmbH