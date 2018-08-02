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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 1

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 02.08.2018
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Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 1: Folge 1

45 Min.Folge vom 02.08.2018Ab 12

Dr. Dreesen muss eine Katze behandeln, die versehentlich von ihrem Besitzer angefahren wurde und nun ihre Hinterläufe nicht mehr bewegen kann. Ein Röntgenbild soll klären, wie schwer die Verletzungen sind. Auf dem Gestüt warten die Minischweine Frodo und Sam auf den Tierarzt - sie sollen heute kastriert werden. Außerdem befreit Dr. Dreesen einen Mops von seinen blutsaugenden Untermietern und engagiert zwei Ziegen als Rasenmäher-Ersatz.

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