Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 2: Folge 2
45 Min.Folge vom 24.05.2018Ab 12
Yorkshire-Terrierdame Abby sollte trächtig sein - doch ihre Besitzerin macht sich Sorgen, dass etwas nicht stimmt. Ein Ultraschall soll Aufschluss geben. Auch Ganter Snörre braucht die Hilfe von Dr. Dreesen, denn er hat ein geschwollenes Bein. Außerdem muss der Tierarzt nach Mini-Shetty-Fohlen Kleiner Prinz sehen. Der Zwerg hat sich mit Druse angesteckt und wäre fast gestorben. Und: Eine engagierte Tierschützerin bringt vier wilde Katzen zur Kastration vorbei.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH