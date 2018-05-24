Zum Inhalt springenBarrierefrei
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 24.05.2018
45 Min.Folge vom 24.05.2018Ab 12

Yorkshire-Terrierdame Abby sollte trächtig sein - doch ihre Besitzerin macht sich Sorgen, dass etwas nicht stimmt. Ein Ultraschall soll Aufschluss geben. Auch Ganter Snörre braucht die Hilfe von Dr. Dreesen, denn er hat ein geschwollenes Bein. Außerdem muss der Tierarzt nach Mini-Shetty-Fohlen Kleiner Prinz sehen. Der Zwerg hat sich mit Druse angesteckt und wäre fast gestorben. Und: Eine engagierte Tierschützerin bringt vier wilde Katzen zur Kastration vorbei.

