SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 02.08.2018
47 Min.Folge vom 02.08.2018Ab 12

Dr. Dreesen hat viel zu tun: Kater Sammy werden die Eckzähne entfernt, Berner Sennen-Welpe Fiona muss nach einem Scharmützel mit einer Katze am Auge operiert werden, und in einem Naturschutzgebiet will eine ganze Eselsherde vom Tierarzt versorgt werden. Darüber hinaus wartet Wallach Miko auf seine Zahnbehandlung, und Ziegenbock Hugo wird künftig keine kleinen Zicklein mehr Zeugen können. Zu alledem kommt noch die Suche nach dem passenden neuen Hund für Dr. Dreesen.

