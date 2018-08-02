Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 3: Folge 3
47 Min.Folge vom 02.08.2018Ab 12
Dr. Dreesen hat viel zu tun: Kater Sammy werden die Eckzähne entfernt, Berner Sennen-Welpe Fiona muss nach einem Scharmützel mit einer Katze am Auge operiert werden, und in einem Naturschutzgebiet will eine ganze Eselsherde vom Tierarzt versorgt werden. Darüber hinaus wartet Wallach Miko auf seine Zahnbehandlung, und Ziegenbock Hugo wird künftig keine kleinen Zicklein mehr Zeugen können. Zu alledem kommt noch die Suche nach dem passenden neuen Hund für Dr. Dreesen.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BluePrint Media GmbH