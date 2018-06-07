Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 4

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 07.06.2018
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 4: Folge 4

46 Min.Folge vom 07.06.2018Ab 12

Yorkie-Dame Abby sollte sich eigentlich längst um einen Wurf niedlicher Welpen kümmern, doch die Knirpse lassen auf sich warten. Dr. Dreesen sucht nach der Ursache dafür.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
SAT.1 GOLD
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Alle 8 Staffeln und Folgen