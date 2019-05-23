Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2019Folge 2vom 23.05.2019
Neben einigen Hausbesuchen, bei denen Dr. Dreesen gerne auch seine Kollegen zu Rate zieht, schaut er sich noch einmal einen Doggen-Mix-Rüden an, der seit geraumer Zeit mit Gelenkproblemen zu kämpfen hat. Nachdem ihm der Tierarzt ein Anabolikum gespritzt hat, darf er heute noch einmal seinen Gang zum Besten geben. Außerdem findet in der Kleinsprechstunde eine Premiere statt: Eine Mini-Fledermaus ist verletzt und muss versorgt werden. Bildrechte: Sat.1 Gold.

