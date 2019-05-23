Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
Folge 2: Folge 2
46 Min.Folge vom 23.05.2019Ab 12
Neben einigen Hausbesuchen, bei denen Dr. Dreesen gerne auch seine Kollegen zu Rate zieht, schaut er sich noch einmal einen Doggen-Mix-Rüden an, der seit geraumer Zeit mit Gelenkproblemen zu kämpfen hat. Nachdem ihm der Tierarzt ein Anabolikum gespritzt hat, darf er heute noch einmal seinen Gang zum Besten geben. Außerdem findet in der Kleinsprechstunde eine Premiere statt: Eine Mini-Fledermaus ist verletzt und muss versorgt werden. Bildrechte: Sat.1 Gold.
Genre:Dokusoap, Tiere, Medizin
Produktion:DE, 2018
