Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Episode 4

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 4vom 10.02.2022
46 Min.Folge vom 10.02.2022Ab 6

Bei der Impfung zweier Kängurus muss Dr. Dreesen Präzision beweisen - denn es gilt, die Injektion per Blasrohr durchzuführen. Außerdem sind er und sein Partner Klaus mit dem Tiermobil unterwegs und helfen bedürftigen Tierhaltern, die sich einen Arztbesuch nicht leisten können. So auch Heidi Stervitzke, die ihre Mischlingshündin Dori untersuchen lässt. Schließlich geht es für Herbert und Batty noch zum Agility Training. Werden die beiden ihr Diät-Ziel erreichen?

