Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Episode 6

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 6vom 08.05.2025
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Folge 6: Episode 6

47 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 6

Dr. Dreesen bereitet sich auf eine ganz besondere Operation: Gleich drei Dromedare aus dem Zirkus Laola müssen bei ihm unters Messer. Ob er dieses Mal davonkommt, ohne bespuckt zu werden? In der Kleintiersprechstunde muss sich währenddessen um eine Katzenmama und eine Hündin mit Panikattacken gekümmert werden. Außerdem gibt es das große Finale der Diät-Challenge: Haben der Doc und Hündin Batty ihr Ziel erreicht?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere
SAT.1 GOLD
Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere

Alle 8 Staffeln und Folgen