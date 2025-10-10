Zum Inhalt springenBarrierefrei
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Der Weg zum Traumgesicht

sixxStaffel 1Folge 1vom 10.10.2025
Der Weg zum Traumgesicht

Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf

Folge 1: Der Weg zum Traumgesicht

46 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 16

Olivia taucht ein in die Welt der Gesichts-Schönheitsoperationen ein. Von aufgespritzten Lippen bis hin zum Augenbrauen-Lifting in der Mittagspause. Die Moderatorin will herausfinden, ab wann man zu jung für ästhetische Eingriffe ist und wer mit der Suche nach dem perfekten Gesicht das große Geld verdient.

