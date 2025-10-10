Der Weg zum TraumgesichtJetzt kostenlos streamen
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Folge 1: Der Weg zum Traumgesicht
46 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 16
Olivia taucht ein in die Welt der Gesichts-Schönheitsoperationen ein. Von aufgespritzten Lippen bis hin zum Augenbrauen-Lifting in der Mittagspause. Die Moderatorin will herausfinden, ab wann man zu jung für ästhetische Eingriffe ist und wer mit der Suche nach dem perfekten Gesicht das große Geld verdient.
Price of Perfection - Olivia Attwood deckt auf
Genre:Medizin, Dokumentation
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ALL3MEDIA International Ltd.